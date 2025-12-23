Perrotta: "Rafforzare il senso di comunità e promuovere la coesione sociale" L'augurio del commissario straordinario del comune di Avellino alla città di Avellino

In occasione delle festività natalizie, il commissario straordinario del comune di Avellino Giuliana Perrotta rivolge i più sinceri auguri di buon Natale a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e al mondo del volontariato che, con dedizione e senso civico, contribuiscono ogni giorno alla crescita e alla coesione della comunità avellinese.

Un pensiero particolare è rivolto alle forze dell’ordine, alla protezione civile e a tutto il personale sanitario che, anche durante le festività, operano con professionalità e spirito di servizio per garantire la sicurezza, la tutela della salute e l’assistenza alla collettività.

"Il Natale è tempo di solidarietà, di fratellanza e di rinnovata vicinanza tra le persone: valori fondamentali per rafforzare il senso di comunità, promuovere la coesione sociale e rivolgere un’attenzione concreta verso chi vive situazioni di maggiore fragilità.

L’mministrazione comunale straordinaria prosegue il proprio lavoro con l’impegno costante di assicurare i servizi essenziali, il risanamento finanziario e di garantire rispetto della legalità e attenzione alle esigenze del territorio.

A tutte e a tutti, l’augurio di trascorrere un Natale ed un Capodanno sereni, all’insegna della speranza, della fiducia e della condivisione".