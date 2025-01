Ipoglicemie severe e "circuito chiuso": così si imita la funzione del pancreas L'obiettivo è quello di ridurre la variabilità glicemica al fine di migliorare la qualità di vita

La boucle fermée (in italiano “circuito chiuso”, in inglese “closed loop”) è un dispositivo che mira ad imitare la funzione naturale del pancreas, organo incaricato di produrre l’insulina indispensabile alla regolazione del tasso di zucchero nel sangue.

I pazienti che vivono con un diabete di tipo 1 sono particolarmente esposti a fluttuazioni glicemiche severe. Tutto lo scopo delle nuove tecnologie di somministrazione dell’insulina, come la boucle fermée, è di ridurre la variabilità glicemica al fine di migliorare la qualità di vita, il tutto assicurando un trattamento ottimale del diabete.

I ricercatori hanno voluto analizzare l’impatto della boucle fermée sulla prevalenza delle ipoglicemie severe e sul timore del sopravvenire di questo evento in questa popolazione. Si tratta di uno studio di osservazione retrospettiva nel quale dei diabetici di tipo 1 dell’età di più di 18 anni hanno compilato un questionario in linea nel quale hanno descritto i differenti parametri di equilibrio glicemico, tra i quali il numero di ipoglicemie severe e l’angoscia conseguente. L’obbiettivo primario dello studio era di determinare la prevalenza degli episodi ipoglicemici in parallelo all’emoglobina glicosilata rapportata da ogni paziente. I ricercatori hanno in seguito realizzato delle analisi in sotto-gruppo sull’impatto delle modalità di somministrazione dell’insulina su questi parametri. I dati sono stati ottenuti in 2074 diabetici di tipo 1 dell’età media di 43 anni e con la durata di 26 anni del diabete.

Una larga maggioranza dei partecipanti utilizzava un monitoraggio glicemico e più della metà utilizzava una boucle fermée. Il 20% dei pazienti ha presentato almeno un’ipoglicemia severa nei 12 mesi precedenti e il 31% dei pazienti ha dichiarato il timore importante del sopravvenire di un episodio di ipoglicemia. I ricercatori concludono che la recente tecnologia è una vera innovazione nella cura del diabete di tipo 1 dato che riduce gli episodi di crisi ipoglicemiche.

L'autore è Medico-Endocrinologo