Cgil di Avellino, eletta la nuova segreteria del sindacato: è Italia D’Acierno Stamane presso il centro sociale sindacale di Solofra l'assemblea generale

Stamane presso il Centro Sociale Sindacale di Solofra l’Assemblea Generale della CGIL di Avellino, presente il Segretario Generale CampaniaNapoli Nicola Ricci, ha eletto la nuova segreteria, organismo esecutivo della Cgil Irpina.

Il Segretario dell’Organizzazione Carmine De Maio ha introdotto i lavori, relazionando sulle principali questioni politico sindacali che vede concentrata tutta l’organizzazione CGIL ed ha, successivamente illustrato il Bilancio di Previsione 2025 approvato.

Segue la relazione della Segretaria Generale Italia D’Acierno in cui ha evidenziato all’assemblea le azioni guida su cui si deve impegnare la CGIL di Avellino anche a seguito della sua recentissima elezione.

Per la segretaria D’Acierno centrale il tema della confederalità come luogo non astratto di condivisione della tutela di lavoratrici e lavoratori intesi come esseri senzienti e con una necessaria dimensione esistenziale dignitosa ed una proiezione economica adeguata.

Costruire un doppio livello di partecipazione confederale attraverso la segreteria confederale e delle strutture dipartimentali, con immediata costituzione -Dipartimento della formazione politicosindacale; in ragione della imminente campagna referendaria!

Di fatto la CGIL, con tutte le forze sociali e progressiste sia sindacali che politiche, dopo la raccolta firme referendum su Lavoro, Stabile, Sicuro e Dignitoso; dare una spinta alla modifica concreta alla vita di milioni di persone lavoratrici e la partecipazione come antidoto.

“Dipartimento Contrattazione Sociale e Territoriale che permetterà di spingere direttamente questioni di rilevanza sociale e pubblica all’interno delle amministrazioni locali e dei servizi.

L’assemblea ha così ampiamente dibattuto sulle proposte, con interventi puntuali di vari componenti l’Assemblea Generale, in particolare i segretari generali di categoria Fiom, Filt, Flc, Filcams, Fillea, rispetto alla vigenti criticità locali e nazionali.

La responsabile del Dipartimento della Formazione, Segretaria FLC (sindacato scuola Cgil) Erika Picariello ha descritto le tappe della campagna referendaria che hanno come epicentro assemblee nei luoghi di lavoro e nelle leghe SPI.

L’assemblea ha così accolto e votato a grande maggioranza le proposte della segretaria generale D’Acierno, sia sui dipartimenti che sui nominativi della nuova segreteria Cgil Avellino che sarà così composta:

Italia D’Acierno segretaria generale, Carmine De Maio Filctem responsabile organizzazione, Annarita Scarfogliero Filt, Antonio Troisi - Flc.

Nelle conclusioni il Segretario Regionale Nicola Ricci ha approfondito le questioni sindacali Gli obiettivi e le tappe riorganizzative in funzione delle varie scadenze Cgil e, soprattutto, l’impegno necessario per la battaglia referendaria che rappresenta, una battaglia di civiltà per un paese che sembra aver perso il senso della solidarietà, del riconoscimento dei bisogni e della lotta alle disuguaglianze sociali e territoriali.