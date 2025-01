Il sindaco Manfredi e l'aperitivo al Corso con la sua vice irpina ad Avellino Il sindaco dopo il convegno su Di Nunno si è fermato in città con Laura Lieto e Monica Cinque

Una serata avellinese. Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato un modo anche per consolidare il suo rapporto con gli amici del Pd. La sua presenza al convegno, che ha ricordato – a dieci anni dalla scomparsa - il pensiero di Antonio Di Nunno, sindaco che aveva alimentato la speranza di costruire una nuova classe dirigente, è stata davvero molto significativa.

Al termine del confronto che si è svolto all'ex carcere borbonico il sindaco della capitale del Sud ha partecipato ad un momento più leggero nel gazebo di “Dulcis in furno” per un aperitivo con Antonio Gengaro e gli amici dell'ala Schlein, da Lello De Stefano a Annamaria Pascale e Mariella Cerrato. Con il sindaco anche la sua vice, Laura Lieto, irpina d'origine che ha sempre questo territorio nel cuore e un'altra avellinese doc, come Monica Cinque, segretaria generale del comune di Napoli.

Una rimpatriata avellinese che ha suscitato la curiosità dei tanti avventori del locale al corso Vittorio Emanuele, dove è stata notata l'assenza degli organismi ufficiali del Pd. Ma se c'era Gengaro...