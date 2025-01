Lega a sostegno delle forze dell'ordine, mobilitazione ad Avellino e Calitri Importante adesione da parte della cittadinanza: la soddisfazione del responsabile irpino Vecchia

Si è concluso il fine settimana che la Lega ha dedicato al sostegno in favore delle forze dell’ordine. Grande mobilitazione dei militanti presenti nei gazebo di Avellino e Calitri dove si è registrata una importante adesione da parte della cittadinanza. Soddisfazione per il responsabile provinciale della Lega e sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia: "Ringrazio i dirigenti e i militanti per il grande impegno che hanno profuso e che è stato ripagato con la presenza ai gazebo di centinaia di persone. Ennesima riprova che la Lega riesce a interpretare il sentimento dell’opinione pubblica e difende i valori che stanno davvero a cuore agli italiani".