Avellino, sos Pronto Soccorso: boom di accessi e domani arriva De Luca Il manager blocca i ricoveri programmati

Sos accessi a raffica al Pronto Soccorso dell'ospedale Giuseppe Moscati di Avellino . Da due giorni si registra un flusso straordinario di pazienti, creando notevoli difficoltà nella gestione delle cure in emergenza.

A fronte della situazione critica, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Contrada Amoretta, il dottor Renato Pizzuti, ha adottato una misura straordinaria: è stato disposto il blocco temporaneo dei ricoveri programmati, una decisione drastica ma necessaria per fronteggiare l’emergenza. La struttura di accoglienza in prima linea è in affanno. Dal territorio la richiesta di accesso è allargata fino ad ampie zone del Napoletano. Intanto domani arriva il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Una visita istituzionale per un sopralluogo tra più reparti nuove aree e per inaugurare il cantiere di lavori al Pronto Soccorso. Lavori programmati per migliorare la struttura dedicata al soccorso in emergenza.