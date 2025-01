Da Trevico a Sanremo: i salumi pregiati di Giovanniello orgoglio dell'Irpinia Sul red carpet una ricca e pregiata selezione di prodotti

Semplici negli ingredienti, rigorosamente made in Irpinia, preziosi nella qualità: sono i salumi d’Irpinia Giovanniello, una ricca e pregiata selezione che verrà portata sul “red carpet” di casa Sanremo grazie all’intesa siglata con Terre d’Irpinia, in vista della 75esima edizione del festival della canzone italiana.

La “Giovanniello Srl” è un’azienda attiva nella produzione di prosciutti crudi e salumi tipici irpini di alta qualità, realizzati grazie ad un’esperienza più che ventennale.

Dell’ubicazione in Irpinia l’attività ha beneficiato e beneficia sia in termini di acquisizione ed utilizzo di tecniche di lavorazione tradizionali ed artigianali tipiche irpine che in termini di posizionamento in un contesto ambientale incontaminato e caratterizzato da un microclima particolarmente favorevole per la stagionatura dei pregiati salumi. Le sedi aziendali sono infatti Sturno e Trevico.

Nella terra che ha dato i natali ad Ettore Scola, si trovano antiche grotte dell’800, fatte di pietre e tufo, scelte dall’azienda Giovanniello per far riposare per svariati mesi i salumi, sospesi su scalere di legno fino alla nascita dei prosciutti crudi che diventeranno pregiato di Trevico.

E non a caso la storia del prosciutto di Trevico è stata riconosciuta dalla Regione Campania con l’attribuzione della qualifica pat prodotto agroalimentare Italiano.

La tradizione irpina, l’alta qualità e la selezione delle materie prime, unite alla cura del prodotto, sono i punti fermi di lavoro e che ben si sposa con la mission di Terre d’Irpinia, ossia valorizzare il territorio provinciale e le sue eccellenze ed ergerlo sui palcoscenici nazionali e internazionali.

“Porteremo a Sanremo quelle usanze che non invecchiano mai - racconta Luigi Giovanniello - perché dimostrano la loro validità nel tempo, a trasformarsi in tradizione. Sono i sapori che non si dimenticano a tornare nella nostra mente evocando il ricordo di gusto, bontà e genuinità.

L’Irpinia, terra di paesaggi suggestivi ed incontaminati, si fregia di ricette e sapori antichi e profuma dei suoi prodotti tipici. E’ la volontà di conservare e alimentare tutto questo a dare vita alla passione che mettiamo in ciò che facciamo e siamo entusiasti di collaborare con Terre d’Irpinia”.

Cosa c’è di più bello del lasciarsi rapire da un sapore unico? Gusta i salumi Giovanniello e verrai ammaliato dal profumo, affascinato dal sapore, incantato dalla freschezza, conquistato dalla bontà.

Dalla soppressata al capicollo, dalla salsiccia alla pancetta tesa o arrotolata, dal guanciale alle salsiccette sottili (stick) per arrivare ai prosciutti crudi, culatelli e fiocchi, agli ospiti di Casa Sanremo che visiteranno lo spazio di Terre d’Irpinia, non resta che leccarsi i baffi.