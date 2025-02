Candelora, in migliaia a Montevergine con Luxuria: si sale con auto e funicolare Funicolare, più corse: ecco gli orari. Auto e bus consentito transito fino ad esaurimento posti

E' iniziata da ore la scalata del Monte Partenio per la tradizionale festa della Candelora. Fede e tradizione si fondono nel rito antico e condiviso, dopo giorni di eventi, feste e dibattiti, che hanno arricchito l'appuntamento annuale. "La questura di Avellino informa che in occasione del giorno della Candelora sarà possibile raggiungere il santuario di Montevergine sia percorrendo la viabilità ordinaria S.P. ex S.S374, sia utilizzando la funicolare", hanno spiegato nei giorni scorsi a mezzo stampa le forze dell'ordine. Canti e balli saranno la cornice della festa sul sagrato del Santuario di Montevergine. La Juta dei Femminielli si rinnova aspettando l'arrivo in vetta di Vladimir Luxuria, madrina da anni della festa in onore di Mamma Schiavona del 2 febbraio.

Il Tour di Luxuria

Luxuria in questi giorni è arrivata in Irpinia, ha preso parte a più eventi e ha fatto tappa anche a Cassano Irpino, ospite del sindaco Salvatore Vecchia, per visitare le sorgenti altirpine. Venerdì sera Luxuria ha preso parte all'accensione del focarone di San Ciro nel centro storico di Avellino, altra antica tradizione irpina (foto facebook pagina social Luxuria, ndr).

Funicolare orari 2 febbraio 2025

In occasione della Candelora 2025 oggi, domenica 2 febbraio, la funicolare Mercogliano-Montevergine effettuerà il seguente servizio: Partenze in salita: 07:45 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 (ultima corsa). Partenze in discesa: 07:45 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:15 (ultima corsa). Il costo del biglietto andata e ritorno è di 5,00 euro.

E' il giorno del Pellegrinaggio da Mamma Schiavona.

Dalla benedizione delle candele ai ritmi popolari

Una festa che celebra l’incontro, lo stare insieme per costruire una vera comunità, una comunità che è l'unica salvezza in un universo dove ci sono sempre più divisioni. Saranno ancora una volta come sempre in migliaia a partecipare domenica 2 febbraio, al rito ancestrale della Candelora che si tiene al santuario a Montevergine.

La benedizione delle candele

Prima la benedizione delle candele, poi la santa messa, officiata dall’abate Padre Riccardo Guariglia, e ancora l’allestimento di un villaggio accogliente che ospiterà canti e balli, una cerimonia catartica che unisce gli esseri umani tra loro e nel rapporto con la Creazione. L’appuntamento rappresenta il momento clou del cartellone promosso dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino e l’Ente Parco del Partenio, e con la collaborazione di numerose associazioni.

Le paranze

Un viaggio di fede e comunità, e anche il simbolo della battaglia per costruire una società inclusiva, nel segno di libertà e diritti. Tra i gruppi che faranno rivivere le antiche tradizioni nel piazzale della Funicolare A Paranza r’o Lione di Scafati con la partecipazione di Nicola Coppola, musicista jazz, e ancora la Paranza Mezzone di Giugliano, A Pid? Ferm? di Cosenza e I ritmi del focolare con un laboratorio sugli strumenti poveri del Sud Italia. Saranno presenti i sindaci di Mercogliano Vittorio D’Alessio e di Avellino Laura Nargi. Non ci sarà Marcello Colasurdo, custode della cultura popolare e cantore della Vergine, a cui il popolo della Candelora renderà ancora una volta omaggio.

Luxuria: "Siamo tutti figli di Mamma Schiavona, senza distinzione"

Ci sarà, invece, Vladimir Luxuria, nel segno di una devozione alla Vergine: “Bisogna incontrare i suoi occhi accoglienti per capire. Mamma Schiavona ci considera tutti suoi figli, senza distinzione alcuna”. A partecipare alla tradizione anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone, ospite ieri di un interessante incontro su fede e ragione a Mercogliano, tra gli ospiti più attesi quest’anno. A rendere omaggio alla Vergine anche rappresentanti dell’ambasciata messicana a conferma del respiro sempre più internazionale che acquista il rito, capace di unire persone di fedi e culture differenti.