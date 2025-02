Donazione dei farmaci per chi ha bisogno: ecco come fare Il campo come ogni anno il banco farmaceutico

E' in corso nelle farmacie in Campania tra cui in Irpinia ad Ariano la raccolta dei farmaci indetta come ogni anno dal banco farmaceutico. Iniziativa che ha compiuto ben 25 anni. Sarà possibile aderire fino al prossimo 10 febbraio.

Come fare? Semplice, andare nelle farmacie che aderiscono e donare un medicinale per chi ha bisogno. Dove trovate i volontari: donate. E' un gesto di grande umanità.



Quest’anno, più di 463.000 persone si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria, e 102.000 di queste erano minori. Serve davvero un moto di gratuità collettivo, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. Viene rivolto un appello ai cittadini a partecipare come volontari alla lodevole iniziativa.