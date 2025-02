"Una vita tra muffa e degrado, è stato disumano. Ora finalmente la speranza" Nunzia: grazie ad Assocasa dopo anni di abbandono avrò una casa dignitosa

Una vita in 40 metri quadri, tre stanze e un bagno, tra degrado, umidità, intonaco che si stacca, muffa e cavi scoperti. In Via Roma, a Capocastello di Mercogliano in Provincia di Avellino , nelle case Iacp Nunzia,suo marito Pellegrino e il piccolo Antonio, di 17 mesi, stanno facendo i bagagli perchè da poche ore finalmente gli è stata assegnata una casa. “Non è dignitoso vivere così ha raccontato al microfono di Ottochannel tv Nunzia, descrivendo e mostrando le condizioni che definisce “disumane” in cui è stata costretta a vivere. A darle aiuto Elio Amodeo di Assocasa che ha preso a cuore la sua storia, seguendo la sua domanda per un nuovo alloggio. Nello stabile al civico 60 Nunzia abita al piano terra, dove le infiltrazioni di umidità hanno invaso ogni spazio, rendendo l'aria irrespirabile. “Finalmente traslochiamo – racconta emozionata -. Abbiamo sofferto tantissimo a vivere così, senza metano e senza alcun confort. Teniamo chiusa la stanza più umidita per provare a tenere più caldo possibile l'ambiente per il nostro piccolo Antonio. Dormiamo in tre in questa stanza da letto, dove la muffa ha invaso ogni angolo.". Tra pochi giorni, dopo aver completato il trasloca, nunzia finalmente inizierà a vivere la sua nuova vita. " Sono emozionata, non riesco a trattenere le lacrime. Ho lottato per mio figlio e ora finalmente tutto cambierà . Voglio ringraziare Elio e sua figlia Anna, per averci aiutati a vivere dignitosamente".