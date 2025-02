Melillo: "L'amore, non è solo emozione o istinto, ma una scelta quotidiana" Il vescoco scrive ai fidanzati nel giorno di San Valentino: ecco il suo messaggio

"In questa festa di San Valentino, desidero raggiungervi con il cuore di un padre e di un pastore, per accompagnarvi nel cammino dell'amore che state costruendo insieme".

Una lettera dedicata a tutti gli innamorati nella ricorrenza di San Valentino, quella scritta dal vescovo Sergio Melillo, che sin dal suo insediamento nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, ha sempre avuto particolarmente a cuore questa ricorrenza dedicata all'amore.

"Il vostro amore è un dono prezioso, un segno della bellezza con cui Dio ha pensato la relazione tra uomo e la donna. Eppure, sappiamo bene che ogni cammino d'amore richiede impegno, pazienza, cura reciproca e, soprattutto speranza.

Proprio alla speranza è dedicato il Giubileo che stiamo vivendo quest'anno. E l'amore vero è sempre un atto di speranza: credere nell'altro, scommettere su un futuro insieme, affidarsi a Dio che cammina con voi.

In questo tempo - scrive Melillo - vorrei invitarvi a una lettura che può aiutarvi a comprendere il cuore stesso dell'amore cristiano: l'enciclica "Dilexit nos" di Papa Francesco. In essa il Santo Padre ci ricorda che "abbiamo bisogno di recuperare l'importanza del cuore" e che "abbiamo bisogno che tutte le azioni siano poste sotto il "dominio politico" del cuore".

L'amore, infatti non è solo emozione o istinto, ma una scelta quotidiana, un atto di libertà e responsabilità.

Non abbiate paura di amare con tutto il cuore, di affidarvi l'uno all'altro con fiducia. L'amore - conclude Melillo - è una via che non si percorre da soli: Cristo cammina con voi e vi dona la grazia necessaria per costruire un amore saldo e duraturo.

E anche quando sorgono difficoltà o momenti di crisi, non dimenticate che Gesù "è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre" (Dilexit nos 218). Il vostro amore non è solo un sogno umano, ma un progetto che Dio benedice e accompagna.

Vi affido a Maria, madre dell'amore bello, e invoco su di voi la benedizione del Signore. Siate segno di speranza e di gioia per il mondo, testimoniando che l'amore vero, con la grazia di Dio, può durare per sempre".