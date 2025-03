Melillo: "Le ceneri sul capo dell'umanità tra sofferenze, incertezze e dolori" La chiesa in cammino verso il tempo di quaresima con un pensiero rivolto a Papa Francesco

"Ricordati, uomo, che polvere sei e in polvere ritornerai". E' l'invito che si rinnova oggi in tutte le chiese nel giorno del mercoledì delle ceneri che precede la prima domenica di quaresima e coincide con l'avvio del tempo di meditazione, silenzio e penitenza, in preparazione della Pasqua cristiana, con un pensiero speciale quest'anno rivolto ovunque a Papa Francesco.

Lodi mattutine , adorazione eucaristica e confessioni stamane nel Santuario Mariano Diocesano dedicato alla Madonna di Fatima nel piano di zona ad Ariano Irpino. Alle 12 il santo rosario e la benedizione eucaristica. Nel pomeriggio alle 17.30 il santo rosario e alle 18 la liturgia e il rito di imposizione delle ceneri. Alle 18.30 nella Basilica Cattedrale rito religioso presieduto dal Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

Ecco il suo messaggio: "Mentre le ceneri si ammassano sul capo dell’umanità, tra sofferenze e incertezze, guerre e migrazioni, tra dolori e miserie, non certo come il segno penitenziale del limite… ma come realtà del nostro modo di vivere. Come iniziare il viaggio della Quaresima verso la Pasqua senza smarrirne il senso, evitando che vada disperso? Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione. È difficile risalire la china! Ma come ci ricorda il profeta Giole: Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro…. Nutriamoci di fraternità e di Speranza che non delude",