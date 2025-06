Ecco il Polo Enologico di Avellino: "Un'eccellenza per l'intera provincia" "Viticoltura ed enologia in una struttura dedicata, unica al sud"

Cerimonia ufficiale per il Polo Enologico di Avellino. Completato il progetto della storica Regia Scuola fondata da Francesco De Sanctis con un vero e proprio campus universitario. Inaugurazione con il rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito. "Aprire la magistrale significa avere non solo le aule dove fare lezione, ma significa avere anche i laboratori dove fare ricerca. - ha sottolineato - Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie alla Provincia di Avellino. Devo ringraziare tutti i presidenti che si sono spesi trovando i finanziamenti. È l'unico polo enologico al sud in cui i ragazzi possono studiare per cinque anni viticoltura ed enologia nello stesso posto, possono fare il dottorato nello stesso posto, in una struttura dedicata a un tema fondamentale che è quello dell'enologia e della viticoltura".

"È il momento di rilanciare"

La soddisfazione del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, accompagnato da chi ha lanciato e seguito il progetto guidando l'Ente di Palazzo Caracciolo: "È il momento di rilanciare. Farò la proposta allo stesso rettore di lavorare ad uno studentato. È importante portare i ragazzi di fuori regione, ma anche di altri Paesi. Dobbiamo vincere e superare le criticità attraverso la formazione. C'è necessità di sfruttare le eccellenze che abbiamo. I corsi di laurea legati all'enologia sono importantissimi".