Buonopane: "Sinergia tra la Provincia e l'US Avellino per le eccellenze" Presentazione del progetto compartecipato di promozione del territorio

"Una sinergia tra l'istituzione, l'ente Provincia, e la squadra del territorio, della provincia, l'US Avellino". Partnership presentata nella sala Ciriaco De Mita dell'ex Carcere Borbonico tra la Provincia di Avellino e l'Unione Sportiva Avellino. Sulle maglie della squadra biancoverde, nel prossimo campionato di Serie B, ci sarà il logo Paesaggi di Vini: "Vogliamo essere vicini alla squadra e allo stesso tempo promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze. - ha spiegato il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane - Abbiamo colto questa occasione per la promozione della comunità. Il logo tratteggia la nostra identità con i colori delle eccellenze. È un progetto molto ampio e un'occasione per tutti. L'augurio per il club in Serie B? Il presidente ha assunto degli impegni per ben figurare nel prossimo campionato. I vini sono un'eccellenza del nostro territorio".

"C'è tanto da poter ancora costruire per il territorio"

"La squadra in provincia? È un programma che stiamo stilando di volta in volta. Ci sono tante strutture e bisogna rinnovare con tanti appuntamenti il legame tra la comunità irpina e la squadra di calcio. Oggi abbiamo formalizzato il passo insieme. Con D'Agostino ci conosciamo da anni. Ci siamo scontrati politicamente in Provincia, ma dal punto di vista personale non si è mai rovinato il rapporto. Mi fa piacere collaborare con l'US Avellino per un accordo molto importante".