Avellino, concerto di Serena Brancale: possibile cambio della location L'evento musicale che aprirebbe l'estate avellinese potrebbe svolgersi in Piazza Libertà o al Corso

di Paola Iandolo

Mancano pochi gioni per il concerto di Serena Brancale, previsto per il prossimo 14 giugno ad Avellino, ma l’evento, tra i più attesi dell’estate irpina, potrebbe cambiare location. L'evento è stato annunciato inizialmente in Piazza Castello, ma nelle ultime ore sono emerse alcune criticità che mettono in discussione la sede indicata. Stando a quanto si apprende, a sollevare i dubbi sarebbero soprattutto le problematiche legate alle vie di fuga laterali. Le caratteristiche dell’area, non garantirebbero pienamente i requisiti di sicurezza richiesti per eventi che prevedono un’elevata affluenza di pubblico. E' in corso da parte degli organi competenti una valutazione.

Tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbe lo spostamento del concerto in un’altra area del capoluogo, più adatta a ospitare grandi eventi live. Non è ancora stata indicata una sede alternativa ufficiale, ma si parla di possibili soluzioni come Piazza Libertà o Corso Vittorio Emanuele. Resta confermata, per ora, la data del 14 giugno e la presenza di Serena Brancale. In ogni caso si attende nelle prossime ore una comunicazione ufficiale da parte del comune di Avellino sulla sede definitiva dove si svolgerà il concerto.