"Lacertiade": l'opera postuma di Mario Cesa domani ad Avellino Prima del concerto sarà possibile visitare la stanza di Mario allestita presso lo Spazio Arena

“Lacertiade”, l’opera postuma di Mario Cesa, sarà eseguita domani, sabato 14 giugno, nel corso di un concerto-omaggio al grande artista protagonista della musica contemporanea scomparso quattro anni fa.

L’appuntamento ha per titolo “I battiti dell’oltre” ed è promosso dagli eredi di Mario Cesa con il patrocinio dell’amministrazione provinciale, del conservatorio musicale “Domenico Cimarosa”, del Comune di Mercogliano, dell’Abbazia di Loreto e con la collaborazione dello Spazio Arena.

Si svolgerà alle 17,30 nello Spazio Arena di via santissima Trinità ad Avellino: qui è stato registrato l’album il 17 e il 18 gennaio scorso e qui l’opera verrà eseguita per la prima volta in pubblico. Al pianoforte ci sarà Giuseppe Giulio Di Lorenzo, a cui Mario Cesa aveva affidato lo spartito, e le voci narranti di Claudia Iandolo e Luciano Varnadi Ceriello accompagneranno la musica interpretando un testo che è parte integrante della costruzione de “Lacertiade”. Condurrà Generoso Picone.

Il cd è parte di una collana avviata con la Ema Vinci Records, con l’intento di pubblicare integralmente l’opera di Mario Cesa. È il sesto album in una sequenza che vede la musica di Cesa interpretata da artisti come Bruno Canino e Roberto Fabbriciani.

Prima del concerto sarà possibile visitare la stanza di Mario allestita presso lo Spazio Arena.