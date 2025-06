Avellino vende il suo patrimonio: beni immobili e diritti per 8 milioni di euro Il Comune mette sul mercato aree edificabili, terreni residuali e diritti urbanistici

Il Comune di Avellino ha avviato un’importante operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Con determinazione dirigenziale n. 1129/2025, è stato approvato il bando per l’alienazione di 12 lotti di proprietà comunale. L'obiettivo è duplice: razionalizzare gli immobili non più funzionali alle esigenze dell’ente e ottenere risorse finanziarie utili per il Piano di Riequilibrio Pluriennale. La manovra riguarda sia diritti edificatori che aree residuali, per un valore complessivo stimato in circa 8.424.120 euro.

I BENI IN VENDITA

Lotto 1 – Scheda urbanistica Ni01 (Via Colombo, Parco Urbano)

Suddiviso in 4 sub-comparti:

1a SubComparto 1 – Diritti edificatori: € 540.000,00

– Diritti edificatori: 1b SubComparto 2 – Diritti edificatori: € 3.900.000,00

– Diritti edificatori: 1c SubComparto 3 e 5 – Diritti edificatori: € 2.344.000,00

– Diritti edificatori: 1d SubComparto 4 – Diritti edificatori: € 63.300,00

Totale Lotto 1: € 6.847.300,00

I diritti riguardano oltre 35.000 mq di suolo in zona urbanizzata, con destinazioni miste tra residenziale, terziario e servizi. Saranno ceduti solo dopo approvazione dei PUA. L’amministrazione ha già realizzato le opere di urbanizzazione per la sua quota.

Lotto 2 – Scheda Ni05, Rione Mazzini (Via Castagno San Francesco)

Diritti edificatori (S.l.p. 2.393 mq tra commerciale e residenziale)

€ 930.000,00

Lotto 3 – Scheda Ni02 (Via Zoccolari)

Area edificabile (mq 3.267)

€ 220.000,00

Lotto 4 – Via Zoccolari (Zona B)

Piccolo suolo edificabile (mq 47)

€ 6.000,00

Lotto 5 – Zona Picarelli, scheda Ru14

Diritti edificatori (S.l.p. 1.089 mq residenziale)

€ 196.500,00

Lotto 7 – Relitto stradale in Contrada Amoretta

Area residuale da esproprio (mq 371)

€ 15.500,00

Lotto 8 – Residui aree espropriate (Via F. Tedesco)

Due lotti inutilizzati (mq 807) in zona agricola

€ 28.320,00

Lotto 9 – Ex Piano di Zona Via Sant’Anna

Lotto urbano residuale (mq 1.170 circa)

€ 137.000,00

Lotto 10 – Via S. Tino (area lottizzazione)

Residuo area per servizi/verdi pubblici (mq 1.795)

€ 44.500,00

Lotto 11 – Via Cesare Uva (area PEEP Q4)

Area residuale (mq 209)

€ 10.500,00

Lotto 12 – Relitto strada interpoderale dismessa, Contrada Spineta

Tratto di vecchia viabilità (mq 340)

€ 18.500,00 (valore presunto ricavato dai parametri simili)

TOTALE INCASSI PREVISTI: € 8.424.120,00

Finalità e strategia dell’operazione

L’alienazione degli immobili è prevista dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2025-2027, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12 maggio 2025. Il Comune mira a:

ridurre i costi di gestione e manutenzione di beni non più strategici;

incrementare la liquidità disponibile, in vista dell’attuazione del Piano di Riequilibrio Finanziario;

valorizzare porzioni di territorio urbano oggi inutilizzate o degradate, favorendo insediamenti residenziali e servizi.

Le procedure seguono il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale (DCC n. 77/2002) e sono improntate a criteri di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Per ogni lotto è prevista gara pubblica con offerta economica.

Il piatto piange e dopo le feste arrivano le forche

Con questo bando, l’amministrazione comunale di Avellino avvia una delle più imponenti operazioni di dismissione patrimoniale degli ultimi anni. L’obiettivo di oltre 8,4 milioni di euro di introiti potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per le casse dell’ente e un’opportunità di rilancio per aree oggi sottoutilizzate o degradate. Sarà ora il mercato immobiliare a decretarne il successo.