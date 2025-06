Casa sulla Roccia ad Avellino: 40 anni di storia e impegno Mercoledì focus sulla prevenzione in rete e il contrasto alle dipendenze

Un focus sui modelli integrati per la promozione della salute ed il contrasto alle dipendenze, sarà il secondo appuntamento del fitto calendario programmato da “La Casa sulla Roccia-Centro di solidarietà” di Avellino per celebrare l’anniversario del quarantennale di attività.

Dopo la recente presentazione del libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo, esperti del settore sanitario e sociale ed istituzioni, si interrogheranno, mercoledì 18 giugno con inizio alle 9, presso la sala De Mita dell’ex carcere Borbonico, sui nuovi possibili paradigmi di prevenzione territoriale in considerazione di un fenomeno, quello delle dipendenze patologiche o del disagio giovanile in generale, in rapida evoluzione. Anche alla luce del valore dell’esperienza comunitaria come presidio territoriale di benessere e di salute mentale e laboratorio di buone pratiche.

Discuteranno di “Prevenzione in rete”: il direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Nicola Vittorio Ferrante, il presidente di “Casa sulla Roccia” Luigi Vitiello, il presidente del Coordinamento Enti Ausiliari della Regione Campania, Daniele Scarallo, il presidente di Ance, Silvio Sarno, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

Al tavolo dei relatori Maria Concetta Conte, direttore sanitario Asl di Avellino, Luciano Squillaci, presidente Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, Luigi Perna, sostituto direttore UOC SERD Asl Avellino, Rossella Garofano, dirigente medico UOC SERD Avellino e referente dipartimentale per la “Doppia Diagnosi”, Lorenzo Savignano, dirigente medico e referente Asl Avellino PP04 Dipendenze PRP 2020-25, Biagio Zanfardino, funzionario Regione Campania, direzione generale per la Tutela della salute-dipendenze patologiche e Pina Pedicini, responsabile terapeutico del servizio “Doppia Diagnosi” de La Casa sulla Roccia.

Coordinerà i lavori Domenico Dragone, direttore Dipartimento di salute mentale e delle Dipendenze patologiche Asl Avellino.