Avellino, Ricci boccia Nargi: inutile andare avanti senza una visione di città Sindaca senza maggioranza e Pd ondivago? L'ex assessore a Otto Channel: difficile uscire dalla crisi

Pd ondivago al comune di Avellino? All'interrogativo l'ex assessore Paolo Ricci, professore ordinario di economia alla Federico II - ospite di Punto di vista con il direttore di Otto Channel e Ottopagine, Pierluigi Melillo - risponde in maniera chiara: "Uscire da questa situazione di crisi al comune è complicato, ci vuole tanta buona volontà da parte di tutti gli attori coinvolti. Ma era prevedibile che ciò accadesse per la confusione con la quale siamo arrivati prima a votare e poi a costruire le condizioni per il governo della città".

"Non posso dire - aggiunge il docente universitario - di una cattiva intenzione nel risolvere i problemi, penso ci siano dei problemi di tipo strutturale, ossia della capacità di comprendere cosa significa il governo di una città e di cosa significa mettersi in relazione non solo con i cittadini ma con tutto ciò che ruota intorno a una città. Vedo che per loro il problema è governare. No, il problema non è governare ma creare le condizizioni per governare bene".

"Quando si pone la questione - continua Ricci - solo in termini di governo, ossia troviamo un sindaco, facciamo in modo che il sindaco faccia...beh, non è questo il tema, ma che faccia bene, che ci siano idee chiare e una visione della città. Io vedo che questa crisi ha messo in risalto ciò che già era molto chiaro: la mancata visione del futuro della città".

