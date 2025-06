Corte di giustizia tributaria, Avellino si mobilita: no ai tagli Parlamentari in campo: "chiusura della corte irpina da evitare"

Nella riforma della geografia giudiziaria tributaria il futuro per la Corte di Avellino: dibattito nella sala conferenze della Camera di Commercio con l'evento promosso dall'avvocato Antonio Della Porta. Avellino si mobilita per evitare il rischio di accorpamento con la Corte di Benevento. "Va assolutamente evitata la chiusura. - ha affermato il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca - Sarebbe un'ulteriore deprivazione di un'istituzione e di un presidio di giustizia nel Mezzogiorno, in Campania e in provincia di Avellino. Dobbiamo continuare questa battaglia. A livello nazionale salta oltre il 60 per cento delle corti di giustizia tributaria per un Governo che sta smantellando il sistema della giustizia in Italia".

"Chiusura da evitare"

In campo i parlamentari: nuovi tagli nelle zone interne da scongiurare: "È un presidio importante per tutte le imprese irpine che hanno bisogno di poter dimostrare che hanno fatto un ottimo lavoro durante la loro attività": ha sottolineato il vice presidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa. "La storia di questo Paese, ma soprattutto delle aree interne è piena di decisioni assunte anche con discrezionalità. In questo caso i dati demografici ci segnalano che ogni sede istituzionale di qualsiasi natura essa sia rappresenta uno spiraglio di speranza": ha aggiunto il deputato del PD, Toni Ricciardi.