Irpinia protagonista al Premio America Giovani con Fabrizio, Conte e Montefusco Riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane

Irpinia protagonista nel Premio America Giovani per il talento universitario della Fondazione Italia USA, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane. Nella giornata del primo luglio l'atripaldese Francesca Fabrizio e l'avellana Ilenia Conte e nel mese di giugno la solofrana Francesca Montefusco sono state premiate nella cerimonia alla Camera dei Deputati.

"Ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali"

"La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per le neolaureate e i neolaureati meritevoli delle università italiane. - si legge sul sito della Fondazione Italia USA - Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali".