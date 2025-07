Bilotta: "La Notte dei Saldi e Vino al Borgo eventi apripista nel rilancio" Il vice sindaco: "Iniziative tra il centro cittadino e Borgo Ferrovia da ripetere"

"La Notte dei Saldi e Vino al Borgo sono state due iniziative molto importanti per la città, per provare a rivitalizzare questa estate avellinese e provare a dare un ulteriore supporto ai commercianti": così si è espresso il vice sindaco di Avellino, assessore alle Attività produttive e del commercio, Innovazione Tecnologica, Transizione digitale, Alberto Bilotta a Ottochannel - Canale 16: "L'iniziativa di Confesercenti è stata lodevole e l'abbiamo accolta con grande piacere. L'obiettivo è quello di organizzare delle iniziative insieme alle associazioni di categoria con il coinvolgimento di tutti i commercianti per provare a rivitalizzare un commercio che purtroppo vive una fase di crisi che non riguarda solo Avellino, ma tutta Italia per le varie questioni che conosciamo, dalla grande distribuzione all'e-commerce. Proveremo, insieme a un approccio partecipato, a centrare le giuste iniziative per risollevare il commercio".

"Eventi che speriamo non solo di ripeterli, ma di migliorarli"

Eventi apripista per il Ferragosto: "L'iniziativa Borgo al Vino è stata straordinaria, caratterizzata dall'associazione "Per Borgo Ferrovia" con il presidente Walter Giordano che ha organizzato l'evento e che ha garantito il recupero del senso di appartenenza anche per una borgata, come quella di Borgo Ferrovia, che negli anni è stata nominata più per cose negative che per cose positive. Questa volta pensiamo alle cose belle, positive, di tutti gli abitanti del Borgo che hanno partecipato in prima persona per la buona, anzi ottima riuscita, dell'iniziativa. Speriamo non solo di ripeterla negli anni, ma di migliorarla".