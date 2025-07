Sos dalla villa comunale di Avellino: c'è un albero ormai secco, si intervenga! La foto che ci è stata inviata da un cittadino allarmato è piuttosto eloquente.

Un albero secolare ormai rinsecchito che suscita preoccupazione tra quanti frequentano la villa comunale di Avellino.

Si vede un albero ormai secco a rischio crollo anche alla luce dei pericoli derivanti dall'allerta meteo annunciuata per le prossime ore. Per la verità anche altri alberi sarebbero a rischio nella zona dei platani. Ma c'è preoccupazione in particolare perché la villa comunale è frequentata da tanti bambini specie in queste belle giornate estive.

Sarebbe il caso da parte degli uffici comunali preposti di effettuare una verifica sulla staticità degli alberi situati nel centro cittadino per consentire alle famiglie di usufruire senza paura di uno degli spazi verdi più importanti e significativi della città.