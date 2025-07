Vacanze estive: i consigli dell'Aci Avellino prima di partire Da un lato il grande impegno della polizia stradale, dall'altro i preziosi consigli dell'Aci

Il presidente dell’automobile club Avellino, Stefano Lombardi, visto l’approssimarsi delle partenze per le vacanze estive, dà alcuni consigli utili: “È davvero importante prendersi cura della propria auto prima di partire per le vacanze estive. Ricordati di controllare bene olio, liquidi, pneumatici e tergicristalli, e se necessario, fare un tagliando. Questo aiuta a evitare guasti evitabili, specialmente con il caldo che può mettere a dura prova il motore. Inoltre, assicurati di avere con te tutti i documenti necessari come patente, libretto di circolazione, carta d’identità o passaporto (se viaggi all’estero) ed il certificato assicurativo. Così, potrai partire tranquillo e goderti al massimo le tue vacanze! Durante il viaggio, è fondamentale rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza e fare pause ogni 2 ore o 200 km per prevenire la stanchezza”.

In particolare, prima di partire, esegui i seguenti controlli:

Verifica il corretto funzionamento del sistema di climatizzazione: un impianto efficiente non è solo una questione di comfort: garantisce condizioni ideali per la concentrazione alla guida, prevenendo sonnolenza e cali di attenzione, soprattutto nei lunghi tragitti estivi.

Controlla la pressione e lo stato degli pneumatici: una pressione non corretta compromette tenuta di strada, frenata e consumo di carburante. Non dimenticare di verificare anche la ruota di scorta o il kit di gonfiaggio.

Presta particolare attenzione alla visibilità nelle ore serali: pulisci regolarmente parabrezza, fari e specchietti. Controlla il corretto funzionamento delle luci, soprattutto quelle posteriori e gli anabbaglianti, essenziali in caso di pioggia o guida notturna.

Fermati almeno ogni due ore di guida: le pause regolari aiutano a mantenere alta la concentrazione, riducono il rischio di colpi di sonno e migliorano la prontezza dei riflessi, anche pochi minuti fanno la differenza.

Fistema con cura i bagagli: evita di lasciare oggetti sciolti in auto: in caso di frenata brusca possono trasformarsi in pericolosi proiettili. Posiziona i bagagli nel bagagliaio in modo stabile, senza ostacolare la visibilità posteriore.

In caso di problemi, l'Aci offre assistenza stradale e servizi di informazione per i soci, sia in Italia che all'estero, tramite la tessera Aci.

“Preparare con cura il viaggio, prendersi cura del veicolo e del proprio benessere, e conoscere i servizi offerti dall'Aci sono le chiavi per una vacanza estiva serena e senza pensieri”. Prima di partire, pensa alla sicurezza. Buone vacanze dall’Automobile Club Avellino