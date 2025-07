"I nostri studenti meritano giornate serene, tragitti sicuri, tempi sostenibili" Sinergia importante tra il provveditore agli studi Pagliuca e l'amministratore unico Air Acconcia

Tavolo tecnico convocato stamane dall’Ufficio scolastico provinciale di Avellino tra dirigenti scolastici degli istituti superiori della provincia e l’azienda dei trasporti Air

Un incontro positivo e di grande importanza che il provveditore agli studi di Avellino Fiorella Pagliuca, sin dal primo momento del suo insediamento particolarmente attenta a questa tematica sintetizza così:

"Ringrazio di cuore le parti interessate per aver condiviso un solo obiettivo: garantire un servizio efficiente ai nostri ragazzi sin dai primi giorni del nuovo anno scolastico.

Ogni giorno, migliaia di studenti si muovono sul nostro territorio. E per me, per i presidi e per l'amministratore unico Anthony Acconcia manager di Air Campania non si tratta solo di orari e corse ma di rispetto, sicurezza e benessere.

Continueremo a lavorare per loro, con ascolto e passione perché coordinare trasporti e scuola vuol dire prendersi cura del loro tempo, del loro benessere, del loro futuro.

Ogni scelta, ogni sforzo nascono da un’idea semplice ma imprescindibile: i nostri studenti meritano giornate serene, tragitti sicuri, tempi sostenibili .

Non parliamo solo di logistica. Parliamo di cura, ascolto e rispetto per chi ogni mattina affronta il viaggio più importante: quello verso la scuola, verso il proprio futuro!