Scuole dell’Irpinia e del Sannio in prima linea per la cultura del dono Oltre 100 elaborati in gara da tutta Italia e il coinvolgimento di 110 scuole

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 9 luglio 2025 alle 18:44



Gia` aperte le votazioni online. Il 3 ottobre a Pietrelcina le premiazioni nell’ambito di "Irpinia Sannio Capitale del Dono"