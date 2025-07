Il prof irpino Ricci consegna al Ministro Zangrillo il quaderno di CoreAcademy La pubblicazione rappresenta un momento di riflessione ma anche un nuovo inizio

Il professore ordinario di economia della Federico II, l'irpino Paolo Ricci, Direttore Scientifico di CoreAcademy è stato ricevuto la Ministro della Pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo; nell’occasione la consegna del II Quaderno dell’Academy federiciana promossa da Kpmg, DXC Technology e Exprivia.

“La pubblicazione del secondo Quaderno di CoreAcademy rappresenta un momento di riflessione e, al tempo stesso, un nuovo inizio. È la conferma di un cammino intrapreso con passione e determinazione, che ha saputo affermarsi in questi anni come un’esperienza viva, in continua trasformazione, capace di restituire senso e direzione al rapporto tra saperi, lavoro e responsabilità sociale”, sostiene il Prof. Paolo Ricci, curatore del volume insieme ai Proff. Guido Capaldo e Renato Civitillo.

La quinta edizione di CoreAcademy

Giunta alla sua quinta edizione, CoreAcademy – Conversion and Resilience – non è soltanto un progetto formativo, è una piattaforma di relazioni e scambi, un laboratorio in cui si sperimenta e ci si confronta, tra accademia, imprese e giovani talenti. La sua ideazione, avvenuta nel 2019, si basa sul convincimento che formazione e innovazione debbano camminare insieme, in una tensione continua verso la qualità, la concretezza e l’impatto sociale. La V edizione, promossa da Kpmg, avrà come oggetto la valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico: leadership dei processi HR.

Il significato della pubblicazione

In questo senso, continua il Direttore Scientifico, “la pubblicazione biennale dei project works assume un significato simbolico oltre che scientifico. È la testimonianza viva di come i saperi appresi e applicati si traducano in dinamiche concrete, in soluzioni capaci di rispondere ai bisogni di cittadini, istituzioni, organizzazioni. Ogni contributo qui raccolto è frutto di un processo partecipativo, di un dialogo continuo tra studenti, docenti, esperti e manager, in un clima di collaborazione autentica e di fiducia reciproca”.

Il Ministro della PA, Sen. Paolo Zangrillo, ha con grande piacere seguito la crescita di CoreAcademy, un modello di formazione trasformativa, una “officina” dove si intrecciano idee, linguaggi, approcci diversi, con l’ambizione di costruire criticamente non solo professionisti migliori, ma persone e cittadini più preparati, più attenti, più coinvolti.