Rosetta D'Amelio: "Si al premio Nobel per la pace a Francesca Albanese" "Le recenti sanzioni rappresentano un inseguimento intimidatorio e di minacce palese"

"Francesca Albanese, di Ariano Irpino, prestigiosa e stimata giurista a livello globale, è in prima linea nella lotta contro le ingiustizie.

Attraverso i suoi rapporti come relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha gettato luce su una delle più grandi atrocità nella storia dell'umanità.

Tuttavia, le recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti su Francesca e la campagna mediatica diffamatoria, anche attraverso inserzioni a pagamento per mano del governo israeliano per le sue attività umanitarie a Gaza, rappresentano un inseguimento intimidatorio e di minacce palese".

E' quanto afferma in una nota Rosetta D'Amelio: "Queste azioni sono un segnale d'allarme che richiede la nostra attenzione e una risposta decisa.

Francesca Albanese è in pericolo ed è nostro obbligo e dovere difenderla! Per tutto questo, ho firmato la petizione per la nomina di Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace".