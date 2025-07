M5S: "La tutela della salute pubblica rimane una priorità fondamentale" Da Avellino un forte appello alle istituzioni

In seguito ai recenti casi di infezione da West Nile Virus registrati in Campania, il Movimento 5 Stelle di Avellino intende, innanzitutto, sottolineare l’importanza di mantenere alta l’attenzione senza cedere ad inutili allarmismi. "La tutela della salute pubblica rimane una priorità fondamentale per la nostra comunità".



A tal proposito, l’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonio Aquino e la rappresentante del gruppo territoriale Sara Spiniello, nell’interesse della salute e del benessere dei cittadini, hanno formalmente richiesto alle autorità competenti - il commissario prefettizio, la Asl di Avellino, la Prefettura e la Regione Campania - di adottare immediatamente interventi di disinfestazione preventiva sul territorio comunale.



"Come raccomandato dalle autorità sanitarie, si invita, inoltre, la cittadinanza a consultare le pagine ufficiali di Asl e dell’Istituto superiore di sanità per le indicazioni sulla prevenzione e le misure di protezione individuale".