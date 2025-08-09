Sergio Melillo: "Mi avete tutti insegnato ad essere Vescovo in questi 10 anni" Concelebrazione solenne di ringraziamento questa sera nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino

Concelebrazione solenne di ringraziamento questa sera nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino, in occasione del decimo anniversario di servizio pastorale in diocesi del Vescovo Sergio Melillo.

Una missione pastorale intensa di prossimità al fianco soprattutto dei più deboli, emarginati, ammalati, detenuti e disoccupati. Per loro Melillo come nel caso dell'ex IIA è sceso anche in piazza in corteo, in prima fila.

"Dieci anni di guida della diocesi ad Ariano - ha detto Sergio Melillo - rappresentano senza dubbio un elemento di gratitudine verso Dio, che mi ha fatto dono dell’episcopato. Una grande responsabilità

verso la comunità sociale e ecclesiale della diocesi. Una responsabilità che mi ha accompagnato

sempre ed educato ad essere Vescovo con i fedeli e con i sacerdoti. Il desiderio è che questa chiesa possa continuare a crescere".

Insieme agli altri Vescovi Sergio Melillo ha sempre avuto una particolare attenzione al tema che riguarda lo spopolamento delle aree interne.

"Ci stiamo muovendo per comprendere bene il fenomeno e avviare una pastorale. La Chiesa rimane sempre la stessa, come la fede, ma c’è bisogno di ripensare al cambiamento in atto, al futuro dei nostri

territori".

Correva il 9 agosto 2015 quando a Pontelosbergo, luogo simbolo alle porte di Ariano, vi fu il tradizionale gesto del bacio della terra che segnò l'ingresso ufficiale di Sergio Melillo da vescovo nella sia diocesi.

Nato ad Avellino il 16 novembre 1955. Nel 1983, dopo una breve esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, è entrato nel Pontificio Seminario Interregionale Campano di Posillipo, Napoli, dove ha conseguito la licenza in teologia dogmatica, ecclesiologia. E’ stato ordinato presbitero il 9 settembre 1989 per la diocesi di Avellino.

Citando le parole di Sant'Agostino, Melillo scrive: "Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Il primo è un compito, il secondo una grazia; il primo è un pericolo, il secondo la salvezza". Foto ritratta dal profilo facebook della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. Uno dei momenti pastorali di Sergio Melillo nel 2023.