Asl Avellino: comincia oggi il mandato del nuovo direttore Maria Concetta Conte

Lunedì la presentazione del management al completo

Comincia oggi il mandato di Maria Concetta Conte, nuovo Direttore Generale dell’Asl Av. Lunedì la presentazione del management al completo

Avellino.  

Si è insediato questa mattina il nuovo direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, che guiderà l’azienda sanitaria per i prossimi cinque anni.

La manager ha appena concluso il suo mandato di direttore sanitario dell’Asl Avellino, ricoperto nell’ultimo triennio, e da oggi è al vertice della stessa azienda. 

Irpina, medico specializzato in Igiene e medicina preventiva, Conte in precedenza è stata direttore sanitario aziendale dell’Asl di Benevento, dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e subcommissario sanitario dell’Asl Napoli 1, maturando un’esperienza solida e trasversale nei diversi ambiti della gestione sanitaria pubblica.

Il nuovo direttore generale incontrerà la stampa lunedì 11 agosto, alle ore 10:30, presso l’aula Pastore della sede centrale dell’Asl in via degli Imbimbo.

Sarà per Conte l’occasione per presentare il direttore sanitario e amministrativo che andranno a completare la governance aziendale e dei quali nelle prossime ore sarà formalizzata la nomina, e per illustrare le linee guida del mandato e avviare un dialogo aperto e costruttivo con gli organi d’informazione.

