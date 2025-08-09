Asl Avellino: comincia oggi il mandato del nuovo direttore Maria Concetta Conte Lunedì la presentazione del management al completo

Si è insediato questa mattina il nuovo direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, che guiderà l’azienda sanitaria per i prossimi cinque anni.

La manager ha appena concluso il suo mandato di direttore sanitario dell’Asl Avellino, ricoperto nell’ultimo triennio, e da oggi è al vertice della stessa azienda.

Irpina, medico specializzato in Igiene e medicina preventiva, Conte in precedenza è stata direttore sanitario aziendale dell’Asl di Benevento, dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e subcommissario sanitario dell’Asl Napoli 1, maturando un’esperienza solida e trasversale nei diversi ambiti della gestione sanitaria pubblica.

Il nuovo direttore generale incontrerà la stampa lunedì 11 agosto, alle ore 10:30, presso l’aula Pastore della sede centrale dell’Asl in via degli Imbimbo.

Sarà per Conte l’occasione per presentare il direttore sanitario e amministrativo che andranno a completare la governance aziendale e dei quali nelle prossime ore sarà formalizzata la nomina, e per illustrare le linee guida del mandato e avviare un dialogo aperto e costruttivo con gli organi d’informazione.