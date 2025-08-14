Diventa mamma dopo emorragia cerebrale a 39 anni, gioia grande alla Malzoni Il parto ad Avellino con il dottore Petta

Gioia al Malzoni Research Hospital di Avellino per una nascita dal sapore speciale. È diventata mamma a 39 anni dopo essere stata colpita da una emorragia cerebrale, per trombosi dei vasi profondi e aver avuto anche il distacco di placenta nella precedente gravidanza, Marina che ha coronato con il suo compagno il sogno più bello.

Il parto ad Avellino

Marina ed Emanuele hanno potuto così coronare il loro sogno di diventare genitori, dando alla luce il loro primo figlio, alle ore 16,30, con un peso di 3 chilogrammi e lungo 49 centimetri. La mamma si è rivolta al dottor Raffaele Petta, notoriamente esperto nello studio e nel trattamento della sterilità e delle gravidanze ad alto rischio. "Ringrazio il dottor Raffaele Petta e tutto il Personale del ‘Malzoni Research Hospital', diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni - racconta la mamma - che mi hanno seguito durante questa gravidanza con amorevole professionalità".

Marina era stata colpita da una emorragia cerebrale per trombosi dei vasi profondi. Una patologia trattata con estrema professionalità dai sanitari. La gravidanza precedente era stata interrotta alla 30° settimana per un grave distacco di placenta con profusa emorragia e grave pericolo di vita per la madre ed il feto. La famiglia si è rivolta al dottor Petta della Clinica Malzoni, specializzato nelle gravidanze difficili.

La paziente è stata sottoposta ad accurati controlli. Il rischio di trombosi è stato trattato con potenti anticoagulanti e sono stati monitorizzati i parametri coagulativi. Alla 37° settimana la signora è stata ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del “Malzoni Research Hospital”, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. È stata sottoposta a taglio cesareo. L’intervento è stato eseguito dal dottor Gianmarco Miele, con il dottor Raffaele Petta ed il dottor Giuseppe Terracciano, assistiti da Massimo Falco ed Onofrio Vitale. Il neonato è stato affidato al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del “Malzoni Research Hospital”, diretto dal dottor Angelo Izzo.