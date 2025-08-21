Avellino, ponte della ferriera: completato l'intervento di messa in sicurezza

Il comune di Avellino comunica il completamento del progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del ponte di attraversamento del torrente Finestrelle, denominato “Ponte della ferriera” finanziato dal Pnrr Misura-M2C4I2.2.
L'intervento, che rientra nel più ampio piano di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in città, si è sostanziato: nel ripristino strutturale delle murature, nel restauro del paramento murario, nel rifacimento del parapetto con la realizzazione di una barriera di ritenuta H/2 Bordo Ponte in corten.
Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 9:00, alla presenza delle autorità, Il ponte sarà aperto al traffico veicolare ed al passaggio dei pedoni.