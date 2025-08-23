"Preghiamo e condividiamo con la nostra vita il bisogno di una pace vera"

Il monito del Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo

preghiamo e condividiamo con la nostra vita il bisogno di una pace vera

Un messaggio in sintonia con l'appello alla pace di Papa Leone XIV. Il mondo cattolico ha aderito alla giornata di digiuno e preghiera...

Ariano Irpino.  

"La famiglia, ai nostri giorni, ha più che mai bisogno di essere sostenuta, promossa, incoraggiata: con la preghiera, con l’esempio e con un’azione sociale sollecita, pronta a soccorrerne i bisogni delle nuove generazioni".

E' il monito del Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo

Il Vangelo va annunziato con la vita, con lo stile degli apostoli, con lo stile della Madre del Signore e Madre nostra, la Vergine Maria, modello autentico della Chiesa. 

Preghiamo e condividiamo con la nostra vita il bisogno di una pace vera nel mondo, nella  martoriata Gaza, in Ucraina, in Sudan, Haiti, in tutti i luoghi dove vengono uccisi innocenti.

Un messaggio in sintonia con l'appello alla pace di Papa Leone XIV. Il mondo cattolico ha aderito alla giornata di digiuno e preghiera.

"Preghiamo perché i cuori siano liberati dall'odio, perché si esca dalle logiche della divisione e della ritorsione e prevalga la visione d'insieme animata dal bene comune. Il nostro mondo presenta le cicatrici profonde del conflitto, della disuguaglianza, del degrado ambientale e di un crescente senso di disconnessione spirituale".

Ultime Notizie