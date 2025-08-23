"Preghiamo e condividiamo con la nostra vita il bisogno di una pace vera" Il monito del Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo

"La famiglia, ai nostri giorni, ha più che mai bisogno di essere sostenuta, promossa, incoraggiata: con la preghiera, con l’esempio e con un’azione sociale sollecita, pronta a soccorrerne i bisogni delle nuove generazioni".

E' il monito del Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

Il Vangelo va annunziato con la vita, con lo stile degli apostoli, con lo stile della Madre del Signore e Madre nostra, la Vergine Maria, modello autentico della Chiesa.

Preghiamo e condividiamo con la nostra vita il bisogno di una pace vera nel mondo, nella martoriata Gaza, in Ucraina, in Sudan, Haiti, in tutti i luoghi dove vengono uccisi innocenti.

Un messaggio in sintonia con l'appello alla pace di Papa Leone XIV. Il mondo cattolico ha aderito alla giornata di digiuno e preghiera.

"Preghiamo perché i cuori siano liberati dall'odio, perché si esca dalle logiche della divisione e della ritorsione e prevalga la visione d'insieme animata dal bene comune. Il nostro mondo presenta le cicatrici profonde del conflitto, della disuguaglianza, del degrado ambientale e di un crescente senso di disconnessione spirituale".