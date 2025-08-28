"Per i cittadini il rischio è chiaro: tariffe più alte per favorire i privati" Da Grottaminarda il monito del comitato Uniamoci per l'acqua

"Ieri a Napoli, nel comitato esecutivo dell’ente idrico campano, è stata presa una decisione importante: per Caserta è stato scelto il modello di gestione mista pubblico-privata. Cosa significa? Non più un gestore interamente pubblico, ma una società dove entrano i privati, pur mantenendo la maggioranza pubblica.

In pratica, si apre la porta agli interessi di soggetti privati nella gestione di un bene essenziale come l’acqua.

Questo è lo stesso modello che si vorrebbe proporre anche per l’Irpinia, prendendo a riferimento Acea (dove il Comune di Roma è socio, ma il controllo e i profitti finiscono in gran parte ai privati)".

E' quanto scrive in una nota il comitato Uniamoci per l'acqua, in prima linea in questa battaglia al fianco dei cittadini.

"Per i cittadini il rischio è chiaro: tariffe più alte per garantire i dividendi dei privati, meno trasparenza, perché una società mista risponde a logiche di mercato, perdita di autonomia, perché le scelte non dipenderanno più dai Comuni ma da chi mette capitale.

E i sindaci? Chi ha approvato questa scelta si assume una responsabilità pesante. Se i sindaci non sono stati capaci di risanare Alto Calore, oggi invece di chiedere con forza fondi nazionali ed europei per rifare le reti colabrdo, si arrendono e aprono la porta ai privati.

È una resa senza condizioni - afferma Domenico Petrillo che ieri ha incontrato padre Alex Zanotelli - un’ammissione di fallimento: hanno tradito la gestione pubblica che avrebbero divuto difendere.

La verità è semplice: se i sindaci non sono stati capaci di gestire l'acqua, come possono pretendere di amminstrare bene i propri comuni?"