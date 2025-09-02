Camminata Rosa, Iannace: donne sempre più giovani si ammalano, più prevenzione Presentata l'undicesima edizione della camminata rosa

E' stata presentata questa mattina dal primario della breast Unit del Moscati di Avellino, il senologo Carlo Iannace, insieme alla Dott.ssa Maria Concetta Conte (Direttrice Generale ASL AV), al Dott. Gennaro Perito (Direttore Generale Ospedale Moscati) e con la forza inesauribile delle Donne in Rosa, l’undicesima edizione della Camminata Rosa, in programma domenica 14 settembre da Mercogliano ad Avellino.

"Un appuntamento simbolico, che ogni anno riunisce migliaia di persone per ribadire l’importanza della prevenzione, della solidarietà e del coraggio nella lotta contro il cancro -spiega il senologo Carlo Iannace, che da anni è il cuore pulsante di questa iniziativa -. Marceremo come ogni anno per testimoniare e raccontare la gioia e coraggio di questa carovana che è il senso stesso degli appuntamenti della prevenzione in giro per la Campania. Un segnale di sparanza per chi sta lottando e di straordinario amore per chi purtroppo non ce l'ha fatta. Ringrazio i due manger Perito e Conte per essere uniti nel voler migliorare la rete dell'assistenza sanitaria in Irpinia. Un grazie di cuore alle Donne in Rosa, simbolo di coraggio, forza e rinascita". Il senologo ha rimarcato come la prevezione sia e resti la vera arma da utilizzare per combattere efficacemente e tempestivamente il cancro al seno, come tutti i tumori. "Controlli costanti sono importanti e necessari - spiega Iannace - . Sempre più donne giovani si ammalano. Un segnale preoccupante e da non sottovalutare, anzi. Le giovani donne devono sempre effettuare controlli per riuscire a rilevare in tempo eventuali inizi della malattia".

Con il loro esempio ci ricordano ogni giorno quanto sia importante non mollare mai. La loro energia è la vera anima di questo evento".

FuckCancer è lo slogan di quest'anno, ma è anche un grido di determinazione, speranza e vita.