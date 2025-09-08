Festa del Fagiolo Quarantino, Volturara amplia spazi e attività

La XIII edizione della Festa del Fagiolo Quarantino, in programma dal 12 al 14 settembre a Volturara Irpina, si amplia passando da due a tre piazze. La rassegna, consolidata negli anni, è divenuta un punto di riferimento per la valorizzazione del prodotto tipico e per la promozione integrata del territorio. Oltre 70 stand, degustazioni curate anche dalla Coldiretti con aziende slow food, dimostrazioni della tradizionale “stonnitura” e musica popolare animeranno le serate. Per i più piccoli è previsto un concorso di pittura, mentre showcooking e degustazioni esalteranno il valore gastronomico del fagiolo.
Un presidio di qualità
Il riconoscimento del Fagiolo Quarantino come Presidio Slow Food ha generato un percorso virtuoso: nuove aziende agricole, disciplinari condivisi e un valore di mercato salito da 4 a 12 euro al chilo. Un segnale di apprezzamento che conferma la crescita del prodotto e la sua diffusione oltre i confini regionali. Il sindaco Marino Sarno ha evidenziato come l’evento rappresenti un progetto di sviluppo locale che unisce agricoltura, turismo, ambiente e sport. La festa attrae visitatori non solo per le eccellenze gastronomiche, ma anche per l’opportunità di vivere un territorio ricco di natura, strutture sportive e ospitalità. L’organizzazione ha predisposto aree picnic e camping, spazi attrezzati per camper e bus, maneggi per attività equestri e un servizio navetta verso la Bocca del Dragone. Tutto pensato per rendere l’evento confortevole, accessibile e attrattivo per famiglie, escursionisti e gruppi organizzati.