Festa del Fagiolo Quarantino, Volturara amplia spazi e attività Dal 12 al 14 settembre torna l’evento dedicato al legume simbolo della Valle del Dragone

La XIII edizione della Festa del Fagiolo Quarantino, in programma dal 12 al 14 settembre a Volturara Irpina, si amplia passando da due a tre piazze. La rassegna, consolidata negli anni, è divenuta un punto di riferimento per la valorizzazione del prodotto tipico e per la promozione integrata del territorio. Oltre 70 stand, degustazioni curate anche dalla Coldiretti con aziende slow food, dimostrazioni della tradizionale “stonnitura” e musica popolare animeranno le serate. Per i più piccoli è previsto un concorso di pittura, mentre showcooking e degustazioni esalteranno il valore gastronomico del fagiolo.

Un presidio di qualità

Il riconoscimento del Fagiolo Quarantino come Presidio Slow Food ha generato un percorso virtuoso: nuove aziende agricole, disciplinari condivisi e un valore di mercato salito da 4 a 12 euro al chilo. Un segnale di apprezzamento che conferma la crescita del prodotto e la sua diffusione oltre i confini regionali. Il sindaco Marino Sarno ha evidenziato come l’evento rappresenti un progetto di sviluppo locale che unisce agricoltura, turismo, ambiente e sport. La festa attrae visitatori non solo per le eccellenze gastronomiche, ma anche per l’opportunità di vivere un territorio ricco di natura, strutture sportive e ospitalità. L’organizzazione ha predisposto aree picnic e camping, spazi attrezzati per camper e bus, maneggi per attività equestri e un servizio navetta verso la Bocca del Dragone. Tutto pensato per rendere l’evento confortevole, accessibile e attrattivo per famiglie, escursionisti e gruppi organizzati.