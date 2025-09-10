Serino, si consegna un nuovo defibrillatore: così il comune sarà cardioprotetto

Iniziativa dell'associazione "Prevenire è meglio che curare" del presidente De Feo

Prevista la partecipazione del presidente della commissione regionale della sanità Vincenzo Alaia...

Serino.  

Il progetto è chiaro: il comune di Serino dovrà essere cardio-protetto. Un ulteriore passo in avanti in questa sfida è previsto per venerdì 12 settembre quando sarà consegnato un nuovo defribillatore. La cerimonia è prevista (ore 18) presso il pronto soccorso emotivo di via Palmiero Iannelli alla frazione Raiano di Serino.

Ci saranno i saluti del sindaco di Serino, Vito Pelosi, presidente del consorzio servizi ambito A5, e gli interventi della dottoressa Laura Rocco, presidente associazione Serino Humanitas, di Mira Colacurcio, assessore politiche sociali comune di Serino, di Carmine De Blasio, direttore Consorzio servizi sociali Ambito A5, e del consigliere regionale, Vincenzo Alaia, presidente della commissione regionale della sanità.

A coordinare gli interventi sarà Salvatore De Feo, presidente dell'associazione “Prevenire è meglio che curare”, che da anni si impegna dal punto di vista sanitario al fianco dei cittadini. Decisivo per realizzare questo progetto - che prevede l'installazione dei defibrillatori - è stato il contributo di associazioni e imprenditori locali e in questo caso fondamentale è stato l'impegno dell'associazione Serino Humanitas.

Un ulteriore risultato, dunque, raggiunto dall'associazione “Prevenire è meglio che curare”, che continua la sua campagna di prevenzione a Serino.

