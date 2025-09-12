Igiene, sicurezza e formazione: la sfida di Aeffe Consulting a Grottaminarda La nuova affascinante avventura vede come protagonista una società irpina all’avanguardia

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione professionale, certificazioni informatiche e linguistiche. Da Grottaminarda in Irpinia, nel cuore delle aree interne parte una nuova avventura che vede come protagonista una società all’avanguardia.

E’ l’inizio di una nuova avventura

L'amministratore Angelo Famiglietti: "Lavoriamo già dal 2018 come società e oggi con questa nuova sede ci affacciamo ad un mercato ancora più importante. Siamo lavoratori, prima che professionisti. E’ una promessa, un impegno, di continua dedizione a quello che noi vogliamo fare.

Ci preme naturalmente ringraziare tutte le istituzioni, gli amministratori e le associazioni di categoria che oggi ci onorano della loro presenza. Lo dice stesso il motto: Aeffe consulting è l’umiltà di prestare un servizio".

L'amministratrice Rossella Rago: "Il nostro scopo è quello di fornire maggiori servizi sul nostro territorio. E’ vero che ci sono altri competitor, ma quello che noi vogliamo lanciare è un messaggio chiaro: ognuno di noi al proprio interno, ha delle competenze che vanno sostanzialmente portate fuori. E’ soltanto attraverso la formazione e la conoscenza, tutto ciò è possibile".

Sono diversi i servizi

"Dalla formazione professionale ai corsi che abbracciano il mondo scuola, oltre chiaramente a quelli sulla sicurezza, all’81/08 e tutti i corsoi relativi alla privacy ed altri servizi che man mano scopriremo".

A fare gli onori di casa il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera

"E’ una delle tante nuove scommesse. E’ il segno che si investe su Grottaminarda ma non solo, io direi con sincerità sulla valle dell’Ufita, su questo cratere dello sviluppo per i prossimi anni, legato a tutto quello che sta succedendo con l’alta capacità, alta velocità, con l’industrializzazione che sta ridecollando e su quello che è l’offerta delle nostre comunità. E Grottaminarda proprio sulla formazione ha investito tantissimo. Una bella realtà fatta di persone capaci. Un solo nome, Pina Calò, cge ritengo rappresenti una garanzia per le sue spiccate capacità professionali. In bocca al lupo ad Angelo e Rossella e naturalmente a tutto lo staff per questa fantastica avventura. E ' una nuova luce importante che illuminerà il nostro territorio".