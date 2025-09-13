Ariano: risonanza magnetica cardiaca al centro Guidi medica Stop ai viaggi della speranza, in campo l'equipe del professore Santo Dellegrottaglie

Il Centro Guidi medica di Ariano Irpino, che ha recentemente installato la più recente e performante Rm Siemens Lumina 3 Tesla, la macchina più moderna e performante disponibile in Campania, (rileggi qui il perecedente articolo) è lieto di comunicare l'avvio della collaborazione con l'equipe del professore Santo Dellegrottaglie per l'esecuzione degli esami di risonanza magnetica cardiaca.

Dellegrottaglie è noto nel panorama nazionale come uno dei massimi esperti del settore, a cui si dedica da oltre vent'anni, e si è reso disponibile a collaborare con il centro dopo essersi reso conto delle eccellenti potenzialità della nuova risonanza magnetica installata presso la Struttura.

Il suo apporto, di concerto con la sua equipe, rodata da anni di esperienza, offre un inquadramento clinico completo e diagnosi affidabili attraverso l'esecuzione di esami tecnicamente ineccepibili che facilitano e completano il ruolo del cardiologo curante nella migliore gestione del paziente.

La risonanza magnetica cardiaca oggi riveste un ruolo chiave nella diagnostica cardiologica, insostituibile nello studio delle patologie congenite, fondamentale nel paziente ischemico e nelle aritmie non classificate, rendendosi strumento essenziale nella gestione quotidiana del paziente cardiopatico con indicazioni sempre più ampie.

"L'uso della nostra nuova risonanza magnetica 3 tesla consente di eseguire esami più veloci ed affidabili con maggiore confort per il paziente.

La macchina è caratterizzata da un gantry ampio 70 cm che consente anche a pazienti "difficili" di eseguire l'esame, non ha controindicazioni pratiche, neanche le protesi valvolari nè gli stent o gli interventi sulle coronarie, e può essere quindi utilizzata su tutti i pazienti".

Il Centro Guidimedica si pone quindi come nuovo riferimento anche in questo settore per il quale finora i pazienti erano costretti ai soliti "viaggi della speranza" verso altre destinazioni ritenute più qualificate.