Calcio, Piantedosi: "Vittoria Avellino inizio con migliori auspici" Il ministro: "Si', ammetto di si', sono stato molto contento della vittoria dei Lupi

"Si', ammetto di si', sono stato molto contento, e' una delle debolezze che mi concedo e, quindi, e' stato un inizio con i migliori auspici". Risponde cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ai giornalisti che, a margine di 'Spazio Sud' a Paestum, gli chiedono della prima vittoria in campionato, ieri sera, dell'Avellino, squadra del cuore del titolare del Viminale. Quanto alla due giorni promossa nella citta' dei templi dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Piantedosi sottolinea che "e' una bella iniziativa, sono stato molto contento di essere stato invitato e di aver potuto dire qualcosa sulle tante iniziative che, come Governo, stiamo adottando in materia di sicurezza, contrasto all'immigrazione irregolare, ma anche a favore ai canali di ingresso regolare per motivi anche di esigenze del nostro sistema economico. Mi fa piacere - aggiunge - che questo sia avvenuto qui in Campania, regione delle mie origini, regione dove c'e' una grande parte del mio cuore, regione che e' molto importante, e' la seconda regione in Italia e quindi ringrazio gli organizzatori"