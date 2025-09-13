Avellino, il Moscati si tinge di rosa: tutto pronto per la marcia con Iannace Domattina in migliaia ad Avellino per la Camminata Rosa per la lotta al cancro

È la notte, la grande notte dell'attesa della Camminata Rosa. Tutto pronto per la marcia contro il cancro al seno e il Moscati , come decine di monumenti in Campania, si illumina di rosa. Il presidio ospedaliero guidato da Germano Perito è rosa per ricordare l'importanza della prevenzione delle donne impegnate quotidianamente nella lotta per la vita. domattina migliaia di persone arriveranno ad Avellino Tutto pronto per la Camminata Rosa, in programma domani mattina con partenza alle 8.45 a Mercogliano, appuntamento che da anni richiama centinaia di persone all’insegna della prevenzione oncologica. Poi la marcia verso Avellino.

Gli artisti

Non ci sarà la presenza dal vivo né di Big Mama né di Sannino. Tuttavia, non si esclude che possano intervenire con un collegamento telefonico per portare comunque il loro saluto ai partecipanti e sostenere l’importanza della manifestazione.

L'evento

L’evento, giunto all’undicesima edizione, vedrà la partecipazione di associazioni, operatori sanitari e cittadini, con l’obiettivo di ribadire che la prevenzione resta l’arma più efficace nella lotta ai tumori.