Camminata Rosa: in migliaia alla marcia per la vita Tappa al Centro per l'Autismo, Perrotta e Conte: "Dalla speranza alla realtà"

Camminata Rosa edizione numero 11 in Irpinia, partenza da Mercogliano con il taglio del nastro in viale San Modestino e arrivo in tarda mattinata al Duomo di Avellino con il cielo colorato di rosa in ricordo di chi purtroppo non ha vinto la battaglia contro il cancro. All'evento ha preso parte anche l'associazione di clownterapia, Un Sorriso per la Vita. Messaggio di forza, coraggio e cura: in migliaia alla marcia per la vita. "Siamo sempre di più e vogliamo testimoniare la gioia di vivere e la forza di tutti coloro che hanno dovuto affrontare questa battaglia. È il significato della Camminata. - ha spiegato il dottor Carlo Iannace - Bisogna continuare a lavorare per la prevenzione e occorre l'aiuto di tutti per far pervenire il messaggio di attenzione".

L'auspicio sul Centro per l'Autismo

Tappa al Centro per l'Autismo di via Serroni: "L'ASL farà tutto quanto in suo potere per aprirlo al più presto. - ha affermato il direttore sanitario dell'ASL Avellino, Maria Concetta Conte - Vorrei che non si parlasse solo di speranza, deve diventare una realtà e questo è il nostro forte impgeno". "Ci sono tutte le sinergie giuste per chiudere questo capitolo. - ha spiegato il commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta - È durato veramente tanto. C'è una perfetta sinergia tra ASL e Comune anche grazie probabilmente a un contributo che abbiamo chiesto alla Regione. Ce la faremo ad aprire questo centro".