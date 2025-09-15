Avellino: incontro istituzionale tra NSC Avellino e il colonnello Zito Il segretario generale provinciale vicario Oreste Antonio Mangino: colloquio cordiale e costruttivo

Un incontro istituzionale tra il segretario provinciale vicario di NSC Avellino Oreste Antonio Mangino e il Colonnello Angelo Zito, comandante Provinciale dei carabinieri di Avellino, si è tenuto nella mattina di lunedì 15 settembre.

Un’importante occasione per fare il punto sulle attuali condizioni lavorative del personale e discutere delle principali problematiche che interessano i carabinieri della provincia.

Durante il colloquio, caratterizzato da un clima cordiale e di reciproco rispetto, sono state affrontate tematiche di grande rilevanza per il benessere e la sicurezza degli operatori, con uno scambio di vedute costruttivo e orientato a individuare soluzioni condivise per migliorare l’efficienza del servizio e le condizioni lavorative.

Il segretario provinciale Oreste Antonio Mangino ha espresso soddisfazione per l’apertura dimostrata dal Colonnello Angelo Zito, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo tra sindacato e Comando, fondamentale per tutelare al meglio i diritti e le esigenze del personale.

La Segreteria Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Avellino conferma così il proprio impegno nel rappresentare con determinazione e responsabilità le istanze dei carabinieri, lavorando in sinergia con le istituzioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e motivante.