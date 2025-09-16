Festa al Santuario del Rosario: la prima messa di don Mario Cucciniello Avellino, la prima celebrazione

Serata di emozioni e partecipazione ieri al Santuario del SS. Rosario di Avellino, dove don Mario Cucciniello ha celebrato la sua prima messa nella chiesa d’origine.

L’evento si è aperto nel pomeriggio con un momento musicale offerto alla città: dalle 17 alle 18 la banda di Baronissi ha sfilato lungo il corso principale, accompagnata dai volontari della Protezione civile, l’iniziativa ha richiamato l’attenzione di tanti cittadini, che si sono affacciati ai balconi o hanno immortalato la sfilata con foto e video, regalando al centro cittadino un’atmosfera di festa in occasione della ricorrenza del Rosario.

Quest'ultimo è susseguito fino alle ore 18.30 attraendo numerosi passanti.

A conclusione della celebrazione eucaristica, durante i ringraziamenti: al Rettore Padre Giovanni e tutti i confratelli, insieme ai diaconi, seminaristi, ministri, lettori ed accoliti ed insieme alla comunità del rosario, ai familiari e alla città, don Mario ha voluto compiere due gesti significativi: ha donato al Santuario un prezioso collier che è stato donato alla Madonna del Rosario, in occasione dell’incoronazione della Madonna, che si terrà il prossimo 5 ottobre. Inoltre, ha offerto alla città di Avelino, ai familiari e agli amici una raffigurazione della Vergine Maria realizzata dal Maestro Vallifuoco.

Nel corso dell’omelia, il sacerdote ha sottolineato l’importanza dell’amore verso il prossimo e della vita comunitaria, “Torniamo a casa con l’amore di Dio – ha detto con emozione – e io ringrazio il Signore perché mi ha amato e continua ad amare le persone che incontro ogni giorno”, principi che ha voluto testimoniare con i suoi doni e con l’affetto manifestato alla famiglia, alla comunità parrocchiale e all’intera città di Avellino.