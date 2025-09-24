L'Ultima Fermata di Claudia Cardinale in Irpinia: questa terra non ti dimentica Cardinale, la sua morte e il film che girò in Irpinia di Assanti

Si è spenta all’età di 87 anni, a Nemours, vicino Parigi dove viveva, Claudia Cardinale, icona del cinema mondiale. A darne notizia il suo agente in serata. Era malata da tempo. Il mondo dice addio ad una delle ultime dive del secondo novecento: ha vinto tre David di Donatello e i tre Nastri d’argento, oltre al Leone d’oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch’esso alla carriera, del 1997.

Cardinale aveva imparato ad amare l’Irpinia che aveva definito “una terra bella e generosa”, in occasione delle riprese del film “L'Ultima Fermata”, del regista irpino Gianbattista Assanti, dedicato alla tratta Avellino-Rocchetta S.Antonio. In quella pellicola sul ruolo del treno e le comunità della terra dell'osso Claudia Cardinale interpretava Rosa, una sarta che custodisce un segreto. A renderle omaggio alla Cardinale anche inlocomotivi che sottolinea come “decisivo fu il suo contributo alla riapertura dell’Avellino Rocchetta con la partecipazione al film ‘L ultima fermata’. Non lo dimenticheremo”