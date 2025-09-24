Avellino, chiude il Bar Club: sei stato storia e aggregazione della città Ha chiuso lo storico bar dove si sono sempre ritrovati tanti tifosi del Lupo

Ha chiuso il Bar Club, storico ritrovo di cittadinie tifosi dell'Avellino Calcio e sui social si condividono ricordi e immagini di un luogo che era tappa di tanti appassionati dei colori del cuore: il bianco e il verde. L'Altra notte alcuni tifosi hanno voluto con striscioni e fumogeni omaggiare l'attività commerciale di via Piave con scritte che raccontano come il bar sia stato "storia e aggregazione della città ... riferimento per intere generazioni " . Alcuni scatti dell'omaggio sono state condivise sui social, sul gruppo "Parlare Avellinese" che conta migliaia di iscritti e a corredo scorrono tanti ricordi di cittadini e persone di fuori provincia che hanno fatto tappa nel bar, che si trova all'incrocio tra via Piave e via Capozzi a poche centinaia di metri dello Stadio Partenio Lombardi.