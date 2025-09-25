Fu ucciso dalla brigate rosse insieme ad un agente: Avellino ricorda Ammaturo L'omaggio al compianto primo dirigente della polizia di stato

La figura del primo dirigente della polizia di stato Antonio Ammaturo ucciso dalle brigate rosse insieme all'agente Pasquale Paola.

Un'occasione per riflettere con gli studenti su memoria, legalità e impegno civile. Il convegno, organizzato dalla questura di Avellino, fortemente voluto dal questore Pasquale Picone è in programma domani 26 settembre alle ore 10.00 nell'auditorium del polo giovani della diocesi di Avellino in via Morelli e Silvati.

Interverranno:

Carlo Lucarelli giornalista e conduttore televisivo, Domenico Airoma procuratore capo della repubblica di Avellino, Carlo De Stefano prefetto in quiescenza, Gaetano Aufiero presidente camera penale di Avellino. Modera il giornalista Generoso Picone.

Nel corso del convegno, sarà organizzata una mostra espositiva a cura dell'Anps e degli alunni del cinvitto nazionale "Pietro Colletta" di Avellino.