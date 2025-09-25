Unicef lancia in oltre 500 piazze una nuova iniziativa: ecco Avellino "Ulivo, niente è più bello che vederlo crescere"

Il 27 settembre 2025 Unicef lancia in oltre 500 piazze di tutta Italia la nuova iniziativa “Ulivo, niente è più bello che vederlo crescere” per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo vivono in contesti di emergenza. Testimonial della campagna è Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’Unicef Italia.

“In tutto il mondo, milioni di bambini sono a rischio per crisi umanitarie causate da conflitti brutali, dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, dall’aumento diffuso della povertà, della malnutrizione e di malattie. L’Ulivo è la pianta simbolo della pace e della resilienza, per questo come Unicef abbiamo deciso di lanciare la nuova iniziativa “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”. Invito tutti dal 27 settembre al 2 ottobre a recarsi in piazza e ritornare a casa con una pianta di Ulivo: un gesto di solidarietà che farà la differenza nella vita di tanti bambini in tutto il mondo”- ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’Unicef Italia.

Dal 27 settembre al 2 ottobre, grazie all’impegno dei volontari a fronte di una donazione minima del valore di 15€, sarà possibile ricevere una piantina di ulivo con shopperbag in cotone e sostenere in questo modo tanti bambini e bambine vulnerabili nel mondo.

Secondo gli ultimi dati disponibili, 473 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti; 50,3 milioni sono sfollati; 1 miliardo di bambini, quasi la metà di tutti i bambini del mondo, sono ad alto rischio a causa cambiamenti climatici.

“Siamo in presenza di tragedie senza precedenti per ampiezza e disumanizzazione, La portata dei bisogni umanitari dell’infanzia ha raggiunto un livello storicamente elevatissimo, considerato che scuole e ospedali sono sotto attacco permanente e a farne le spese prevalentemente sono i bambini e i ragazzi, privati oltre che dei servizi fondamentali, ma anche di ogni prospettiva di futuro.

La Campagna dell’Ulivo non è solo un gesto di aiuto concreto per i bambini vittime di crisi e conflitti nel mondo, ma rappresenta anche un potente messaggio di pace e speranza da diffondere nelle nostre comunità”, sottolinea Tonia De Giuseppe, Presidente provinciale Unicef Avellino

Unisciti a noi per donare un futuro migliore ai più piccoli e per coltivare insieme i valori della pace, convivenza e del rispetto.



I punti vendita organizzati dal Comitato provinciale di Avellino saranno così distribuiti: 27 settembre

Avellino: Stand Unicef corso Vittorio Emanuele ore 16/ 20 nei pressi della Chiesa del Rosario (in caso di pioggia presso il Circolo della Stampa)

28 settembre

Avellino: Stand Unicef

Corso Vittorio Emanuele orario 9/13 e 16/20;

Palazzetto dello sport Del Mauro ore 18/20 Stand Unicef

Mercogliano, Proloco, via Ramiro Marcone ore 9/13;

Forino (Av) piazzetta Caracciolo ore 9/13;

2 ottobre

Mercogliano Istituto Comprensivo ore 10/12.

Dal 27 al 2 ottobre, fino ad esaurimento prodotti, inoltre sarà possibile acquistare le Piantine di Ulivo presso:

Avellino, Circolo della stampa, corso Vittorio Emanuele II

Bellizzi irpino, Farmacia Iannaccone Clotilde, via Giancola (Avellino) orario di apertura farmacia;

Atripalda, Farmacia Capozzi, Via Aversa 63;

Capriglia irpina, Farmacia Capozzi, Via San Sebastiano 17;

Montemiletto, Farmacia Capozzi, Via provinciale Serra

Sostenere la campagna “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” significa fare la propria parte per la vita di questi bambini.



Si ringraziano fin da ora quanti a vario titolo personale e associativo hanno collaborato e collaboreranno alla buona riuscita dell’iniziativa.



È possibile trovare i punti vendita della provinciale di Avellino più vicini, visitando a il sito https://www.unicef.it/ulivo. Per dettagli, informazioni e punti vendita scrivere a: comitato.avellino@unicef.it oppure consulta la cartina interattiva per conoscere i punti vendita anche della provincia di Avellino https://www.unicef.it/campagna-ulivo/