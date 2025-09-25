Avellino, in piazza della Libertà arriva il villaggio della Salute Komen

L'inaugurazione lunedì 29 settembre alle ore 11 in piazza della Libertà

avellino in piazza della liberta arriva il villaggio della salute komen
Avellino.  

Il Villaggio sarà allestito in Piazza della Libertà e resterà aperto nelle giornate del 29 e 30 Settembre 2025 dalle ore 11 alle ore 18 e offrirà gratuitamente:

• esami di diagnosi precoce dei tumori del seno

• attività sportive e di promozione del benessere

• incontri di sensibilizzazione rivolti soprattutto alle scuole 

• momenti di informazione e raccolta fondi a sostegno della salute femminile.

Presente oltre al dottore Sabatino D’Archi Coordinatore Locale Villaggio della Salute Avellino, autorità, rappresentanti istituzionali, associazioni locali e medici specialisti.  orno lunedì 29 settembre alle ore 11 in P.zza della Libertà.

Ultime Notizie