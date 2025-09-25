Avellino, in piazza della Libertà arriva il villaggio della Salute Komen L'inaugurazione lunedì 29 settembre alle ore 11 in piazza della Libertà

Il Villaggio sarà allestito in Piazza della Libertà e resterà aperto nelle giornate del 29 e 30 Settembre 2025 dalle ore 11 alle ore 18 e offrirà gratuitamente:

• esami di diagnosi precoce dei tumori del seno

• attività sportive e di promozione del benessere

• incontri di sensibilizzazione rivolti soprattutto alle scuole

• momenti di informazione e raccolta fondi a sostegno della salute femminile.

Presente oltre al dottore Sabatino D’Archi Coordinatore Locale Villaggio della Salute Avellino, autorità, rappresentanti istituzionali, associazioni locali e medici specialisti. orno lunedì 29 settembre alle ore 11 in P.zza della Libertà.